كوريا الجنوبية تسجل 1029 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

سجلت كوريا الجنوبية 1029 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 17 حالة وفاة ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات الصحية المحلية اليوم أن إجمالي عدد المصابين في البلاد يرتفع بذلك إلى 61 ألفا و769 إصابة، كما ترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 917 وفاة.