كوريا الجنوبية تسجل 967 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم عن تسجيل 967 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 60,740 وقال المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية إن البلاد سجلت أيضا 21 وفاة جديدة جراء الفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 900 وفاة منذ بداية الجائحة.