الهند تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 ألفا و 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و 286 ألفا و 710 أشخاص وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أنها سجلت أيضا 256 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 148 ألفا و 994 حالة .