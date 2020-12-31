الهند تسجل 21822 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الهندية اليوم تسجيل 299 وفاة و 21822 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضي وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع الى 148738 فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 10266674.