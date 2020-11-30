يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه مسجلا المزيد من الإصابات والوفيات الجديدة في مختلف الدول حول العالم وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 63 مليونا و72 ألفا و451 إصابة، الإثنين وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و465 ألفا و181 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 43 مليونا و545 ألفا و808 حال وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.