المكسيك تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المكسيك 10872 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات لديها إلى مليوناً و 763 ألفاً و 219 حالة حتى الآن. وأعلنت السلطات الصحية أيضا عن تسجيل 530 وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 149 ألفاً و 614 حالة منذ بدء الجائحة.وتعتبر المكسيك الرابعة عالمياً من حيث أعداد الوفيات بفيروس كورونا بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل والهند.