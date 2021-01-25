البرازيل تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت البرازيل 28323 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك اجمالي الاصابات لديها إلى نحو 8.9 مليون حالة حتى الآن.وأعلنت السلطات الصحية أيضا عن تسجيل 592 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 217 ألفاً و 37 حالة منذ بدء الجائحة.وتحتل البرازيل الترتيب الثاني عالمياً في عدد الوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة، والثالث عالمياً في عدد الإصابات بعد كل من الولايات المتحدة والهند.