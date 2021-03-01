تسجيل 60 وفاة و4732 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 4732 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و60 وفاة وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.447.068 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 70.105 حالات وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2.255.500 حالة .