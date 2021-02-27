ألمانيا تسجّل 9762 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم، أن إصابات كورونا في ألمانيا زادت 9762 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى مليونين و434446.وأوضحت بيانات المعهد أن عدد الوفيات زاد إلى 69888 وفاة بعد تسجيل 369 وفاة جديدة.