خبير روسي يؤكد أن 6% فقط من الروس لديهم حصانة ضد كورونا حتى الآن

صرح ألكسندر غوريلوف، طبيب الأمراض المعدية والعضو المناظر في أكاديمية العلوم الروسية بأن لدى ستة في المائة من الروس فقط حصانة ضد فيروس كورونا وأشار المتخصص في الأمراض المعدية إلى أنه من السابق لأوانه الاسترخاء بسبب انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا، لافتا إلى أنه من أجل إبطاء معدل انتشار العدوى، من الضروري أن يطور ما بين 60-70 بالمائة من السكان مناعة ضدها.

وأوضح غوريلوف في هذا الشأن أن ما بين "ثمانية إلى تسعة ملايين شخص لديهم الآن حماية مناعية. فقط 5.7- 6 ٪من بين 146 مليون. ونحن نتحدث عن مستوى أساسي مقداره 70 بالمائة" وذكر أن معظم الأشخاص لم يتم تطعيمهم بعد ضد عدوى فيروس كورونا، ولم يعد لدى الكثير منهم انضباط داخلي، حين يلتزم الشخص بجميع قواعد الوقاية من الوباء، ويقلل من النشاط الاجتماعي، ويحافظ على مسافة التباعد، ويرتدي أدوات الحماية" وتابع غوريلوف شرحه لهذا الأمر، محذرا من أن من يتجاهل هذه القواعد "سيمرض عاجلا أم آجلا. لا يوجد خيار آخر، ولن يطلب الفيروس الإذن".

المصدر: نوفوستي