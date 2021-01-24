المكسيك تسجل 1470 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 20057 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و1470 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الإصابات في المكسيك إلى مليون و752347 والوفيات إلى 149084 وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.