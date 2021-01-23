المكسيك تسجل 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المكسيك 21007 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات لديها إلى مليوناً و 732 ألفاً و290 حالة حتى الآن. وأعلنت السلطات الصحية أيضا عن تسجيل 1440 حالة وفاة