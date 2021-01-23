ارتفاع الإصابات بكورونا فى الولايات المتحدة إلى 24.7 مليون

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 0.8% مقارنة بالتوقيت ذاته أمس /الجمعة/ لتصل إلى 24.7 مليون إصابة حتى مساء أمس ، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة /جونز هوبكنز/