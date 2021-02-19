ألمانيا تسجل 508 وفيات و9113 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 9113 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و508 وفيات وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.369.719 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 67.206 حالات وفاة.