إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 99 مليون

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 1ر99 مليون حتى صباح اليوم.وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصول إجمالي الإصابات إلى 99 مليونًا و 192 ألف حالة.كما تجاوز عدد المتعافين 7ر54 مليون، وتجاوز إجمالي الوفيات المليونين و 129 ألف حالة.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا.ومن حيث أعداد الوفيات، تتصدر الولايات المتحدة ، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.