مصر تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر ستبدأ حملة تلقيح الأحد باستخدام اللقاح الذي تنتجه شركة "سينوفارم" الصينية وقال السيسي في تعليقات مقتضبة خلال افتتاحه مشاريع تنموية عدة في محافظة بورسعيد "سنبدأ غدا حملة تطعيم باللقاحات للأطقم الطبية والفئات التي تعاني من أمراض مزمنة ثم الكبار في السن" وتسلمت مصر أول دفعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتقول الشركة المنتجة للقاح إنه فعال بنسبة 79 % ضد فيروس كورونا المستجد وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن مصر ستتسلم أيضا 40 مليون جرعة غالبيتها من لقاح أسترازينيكا/أوكسفورد عبر تحالف "جافي" للقاحات والتحصين، بهدف تلقيح 20 % من السكان البالغ عددهم 100 مليون نسمة وسجلت مصر 160 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها أكثر من 8,850 وفاة وحذر مسؤولون صحيون من أن معدل الفحوص المنخفض يعني أن عدد الإصابات الحقيقي قد يكون أعلى بعشر مرات على الأقل.