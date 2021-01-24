البرازيل تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت البرازيل 62334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 1202 حالة وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أن مجموع عدد الإصابات بالفيروس أرتفع إلى ثمانية ملايين و815954 إصابة, فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 216445 حالة وفاة .