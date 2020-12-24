سنغافورة تعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

أعلنت سنغافورة اكتشاف أول إصابة‭‭ ‬‬مؤكدة لديها بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، كما أكدت فحوص 11 آخرين يخضعون للحجر الصحي إصابتهم بالسلالة الجديدة.

وتم وضع جميع الحالات القادمة من أوروبا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما في منشآت مخصصة أو معزولة لدى وصولهم، كما تم عزل المخالطين لهم عن قرب في وقت سابق. وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة أنه لا يوجد دليل في الوقت الراهن على أن سلالة "بي117" تنتشر في المجتمع، في إشارة إلى السلالة التي ظهرت في بريطانيا ويحتمل أن تكون أشد عدوى.