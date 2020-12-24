كوريا الجنوبية تسجل 985 إصابة جديدة بكورونا

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن كوريا الجنوبية سجلت أمس الأربعاء 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 53533 إصابة. وأضافت الوكالة أن البلاد سجلت 17 حالة وفاة جديدة خلال يوم أمس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 756 وفاة.

