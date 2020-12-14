الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالتان بعدوى محلية. وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن إجمالي المصابين ارتفع إلى 86741 حالة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليبقى عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة.