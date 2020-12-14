المكسيك تسجل 8608 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأحد تسجيل 8608 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و249 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و250044 وحالات الوفاة إلى 113953 . وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.