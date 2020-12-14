كوريا الجنوبية تسجل 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 43,484. وأبلغت البلاد عن 7 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس لتصل حصيلة الوفيات إلى 587.