الهند تسجل 27 ألفا و71 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 9 ملايين و884 ألفا و100 حالة، وذلك عقب تسجيل 27 ألفا و71 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 143 ألفا و355 حالة، وذلك عقب تسجيل 336 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.