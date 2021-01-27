تسجيل 982 وفاة و13202 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 13202 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و982 وفاة . وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.161.279 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 53.972 حالة وفاة .