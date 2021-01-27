المكسيك تسجّل 7165 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ 24 الماضية, 7165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1743 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية اليوم, أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى مليون و788905, فيما بلغ عدد الوفيات 152016.