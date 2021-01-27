كوريا الجنوبية تسجّل 559 إصابة جديد بفيروس كورونا

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا, و 7 حالات وفاة. وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا اليوم, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 76,429, فيما بلغ مجموع الوفيات 1,378.

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