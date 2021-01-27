فرنسا تسجل 22086 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فرنسا 22086 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 417 وفاة , خلال الساعات الـ24 الماضية. وأضحت الصحة الفرنسية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 3,079,943 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 74106 حالات.