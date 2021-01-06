المكسيك تسجل 11271 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1065 وفاة

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء إنها سجلت 11271 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1065 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و466490 إصابة و128822 وفاة. وتوضح الوزارة أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.