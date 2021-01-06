كوريا الجنوبية تسجل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 65,818 إصابة. وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة الكوري تسجيل 20 وفاة إضافية جراء الفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات من المرض 1,027 وفاة.