مصر تسجل 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 55 حالة جديدة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 144583 حالةً من ضمنهم 115414 حالة تم شفاؤها، و 7918 حالة وفاة.