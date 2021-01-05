إسبانيا تسجل 352 حالة وفاة و 23700 إصابة بفيروس كورونا

سجلت إسبانيا 23700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 1,982,544 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 51430 حالةً.