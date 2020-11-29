نيجيريا تسجل 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت نيجيريا 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 67 ألفا و 220 إصابة ، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفا و 171 وفاة.