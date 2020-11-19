نيجيريا تسجل 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت نيجيريا 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 65693 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 1163 حالة وفاة.