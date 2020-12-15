السويد تسجل أعلى حصيلة قياسية لمصابي كورونا

قال التلفزيون الرسمي السويدي، إن السلطات سجلت، الاثنين، أكبر عدد لمرضى فيروس كورونا بالمستشفيات منذ ظهور الجائحة وذكر تلفزيون "إس.في.تي"، إن عدد المرضى بالمستشفيات وصل إلى 2389، مشيرا إلى أن الرقم أعلى بواقع 65 حالة مقارنة بالعدد القياسي السابق المسجل في 20 أبريل/نيسان نيسان. وسجلت السويد حتى الآن 7500 وفاة بالفيروس منذ ظهور الجائحة.