البرازيل تسجل 25193 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة البرازيلية اليوم 25 ألفًا و193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال 24 ساعة فقط، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى 5 ملايين و927 ألفًا و145 إصابة. وقالت الوزارة في بيان: " تسجيل 25193 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، كما تم تسجيل 433 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 181835"​​​.