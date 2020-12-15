اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا يعتقد أنها أسرع انتشارا
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اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا يعتقد أنها أسرع انتشارا

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العرب اليوم - اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا يعتقد أنها أسرع انتشارا

فيروس كورونا المستجد
لندن - العرب اليوم

اكتُشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19" في المملكة المتحدة، والتي يعتقد أنها سبب الانتشار السريع للعدوى في جنوب شرق إنجلترا تزامنا مع تشديد القيود على ملايين الأشخاص في لندن.وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إنه تم العثور على حالات من السلالة الجديدة في 60 منطقة تقريبا، ومع ذلك شدد على أن المشورة السريرية تشير إلى أنه من "غير المحتمل" ألا تستجيب هذه الطفرة للقاح، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان".في إفادة لمجلس العموم، اليوم الاثنين، قال هانكوك للنواب: "خلال الأيام القليلة الماضية، بفضل قدرتنا ذات المستوى العالمي في مجال الجينات، حددنا نوعا جديدا من فيروس كورونا الذي قد يكون مرتبطا بأسرع انتشار في الجنوب الشرقي لإنجلترا".

جاء ذلك في الوقت الذي أكد الوزير فيه أن

العاصمة وكذلك غالبية إسكس وأجزاء من هيرتفوردشاير، سيدخلون إلى المستوى الثالث من القيود اعتبارا من الأربعاء بعد ارتفاع "الأسي" في الحالات.من جانبه قال كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، اليوم، إنه لا يوجد دليل على أن النوع الجديد من فيروس كورونا الذي تم تحديده في إنجلترا يسبب أعراضا أسوأ أو مختلفة.وأضاف: "هناك العديد من السلالات. ويصادف أن هذا النوع لديه عدد من الطفرات أكثر من بعض السلالات الأخرى، ولهذا السبب أخذنا الأمر على محمل الجد"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الأعراض مختلفة لهذه السلالة، أو أن عملية الاختبار أو النتائج السريرية مختلفة.

صحة عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا يعتقد أنها أسرع انتشارا اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا يعتقد أنها أسرع انتشارا



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