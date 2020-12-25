المكسيك تسجل 12485 إصابة جديدة بكورونا و861 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم امس الخميس إنها سجلت 12485 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و861 وفاة، ارتفاعا من 11653 إصابة و816 وفاة في اليوم السابق وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و362564 حالة والوفيات إلى 121172.