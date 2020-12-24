مصر تسجل 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 51 حالة جديدة. وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 128993 حالةً من ضمنهم 108474 حالة تم شفاؤها، و 7260 حالة وفاة.