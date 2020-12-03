المكسيك تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و800 وفاة

قالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الأربعاء إنها سجلت 11251 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و800 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و133 ألفا و613 إصابة، والوفيات إلى 107565 والإصابات المسجلة يوم الأربعاء من بين أكبر الإصابات اليومية التي سجلتها المكسيك منذ بدء الجائحة.