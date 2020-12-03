تونس تسجل 1208 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و48 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 99 ألفا و280 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و359 وفاة.