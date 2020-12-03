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تونس تسجل 1208 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - تونس تسجل 1208 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
تونس - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و48 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 99 ألفا و280 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و359 وفاة.

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تونس تسجل 1208 إصابات جديدة بفيروس كورونا تونس تسجل 1208 إصابات جديدة بفيروس كورونا



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