كوريا الجنوبية تسجل 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة

سجلت كوريا الجنوبية 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 17 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء عن السلطات الصحية أن إجمالي عدد المصابين في البلاد ارتفع بذلك إلى 52 ألفا و 550 ، كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 739 حالة.