الولايات المتحدة تسجل 183,927 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 1,725 وفاة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 183,927 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 1,725 حالة وفاة . ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 17,974,303 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 318,569 حالة وفاة.