الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي الصيني سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس. وأضافت اللجنة في بيان أن 14 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج وإن حالة واحدة كانت في إقليم لياونينغ، مبينة أنه بذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين إلى 86882 بينما يظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.