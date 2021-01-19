كوريا الجنوبية تسجل 386 إصابة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة ,خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 73 ألفا و115 إصابة , فيما بلغ مجموع الوفيات 1283 حالة وفاة .