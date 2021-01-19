إيطاليا تسجل 377 وفاة و 8824 إصابة بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 377 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), و 8824 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها اليوم إلى أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 82554 حالة وفاة, فيما بلغ إجمالي الإصابات 2,390,000 إصابةً.