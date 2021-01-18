كوريا الجنوبية تسجّل 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية اليوم, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 72,729 إصابة.