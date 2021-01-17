كوريا الجنوبية تسجل 520 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 72,340 إصابة.