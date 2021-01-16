36 إصابة جديدة بكورونا فى 36 إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا والإجمالى يصل 15999 حالة والإجمالى يصل 15999 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم السبت، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 15 ألفا و999 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة - بثته الإذاعة الموريتانية الرسمية - بأنه بعد إجراء 1016 فحصا، تم تسجيل 36 إصابة مؤكدة بالفيروس، وتعافى 113 مصابا، يرتفع إجمالى حالتا الشفاء إلى 14 ألفا و431 حالة.وأضاف البيان أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة؛ ليرتفع إلى إجمالى عدد الوفيات 401 حالة وفاة.