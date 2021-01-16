كوريا الجنوبية تسجل 580 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 33 حالة وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 71,820 إصابة.