الصين تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الصين 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , خلال الـ 24 ساعة الماضية . وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة الصينية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي أرتفع إلى 87117 إصابة , بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4634 حالة .